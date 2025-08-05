​الخليج 365​ : تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق صور وجوارها على علو منخفض

ذكر مراسل الخليج 365 في جنوب لبنان، أنّه "يُسجّل في هذه الأثناء، تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيليّة فوق منطقة ​صور​ والجوار على علو منخفض جدًّا".

