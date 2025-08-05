وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب القيام بكل ما يلزم لهزم حماس

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "على بلاده القيام بكل ما يلزم لإنزال الهزيمة ب​حماس​"، وأنه سيعرض على رئيس الحكومة ووزرائها الخطوات لتحقيق ذلك.

وقال كاتس من غزة غداة انتشار أنباء عن إمكان احتلال كامل قطاع غزة "​هزيمة حماس​ في غزة مع خلق الظروف لعودة الاسرى، هما الهدفان الرئيسيان للحرب في غزة، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما".