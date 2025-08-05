مياه الجنوب: إنجاز مشروع إعادة تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان " انجاز مشروع إعادة بناء وتأهيل محطة صف الهوا في ​بنت جبيل​ وكامل نظام الضخ والتخزين المرتبط بها، وذلك بالشراكة مع منطمة اليونيسف.

وذكرت أن "المحطة التي تدمرت بالكامل خلال العدوان الاسرائيلي الأخير، كانت تعيد ضخ المياه، إلى خزان كبير بسعة 2000 متر مكعب، وآخر بسعة 500 متر مكعب، يغذيان مدينة بنت جبيل والقرى والبلدات المستفيدة من خطي بنت جبيل وعين إبل".

وأشارت إلى "أن اعمال المشروع شملت أيضاً ربط المحطة بالخزان الكبير سعة 2000 متر مكعب كان قد تم بناؤه سابقاً على بعد 70 متر من الخزان الرئيسي الذي تمت اعادة بنائه أيضاً والذي تبلغ سعته 500 متر مكعب".

أضافت:"بسبب تعرض الخزان الرئيسي الى اعتداء اسرائيلي دمر المحطة بشكل كبير وأثّر في عمل المضخات، تم بعد اعادة تأهيل المنشآت الخرسانية والتمديدات الكهربائية وصيانة لوحات التحكم والالكتروميكانيك، تركيب 3 مضخات جديدة، وصيانة وتأهيل 4 مضخات قديمة، وتعديل نظام لوحات التحكم إلى نظام أكثر تطوراً ليتم تركيبها، كما تم انشاء غرفة جديدة للتحكم ليتم الاستفادة من تجهيزاتها (لوحات تحكم ومضخات جديدة) وفق الحاجة، عدا عن أعمال صيانة ميكانيكية شملت الكابلات ومفاتيح التوزيع وكافة التمديدات الكهربائية".