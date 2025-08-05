"القسام": قصفنا موقع قيادة وسيطرة للجيش الغسرائيلي في محور موراج جنوب مدينة خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "​قصف​نا موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج جنوب مدينة خانيونس بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

