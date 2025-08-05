وزير خارجية إسبانيا: نرفض أي ضم غير قانوني لغزة أو الضفة الغربية

شدد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، على "أننا نرفض أي ضم غير قانوني لغزة أو الضفة الغربية، لأنه يعارض القانون الدولي ويجعل حل الدولتين مستحيلا".
وأمس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر توسيع الحرب في غزة واحتلال كامل القطاع، في ظل تعثر المفاوضات مع حركة حماس.
ورغم الخلافات الكبيرة مع الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن -وفقا للصحافة الإسرائيلية- فقد نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مقربين من نتانياهو قولهم إنّ "نتانياهو اتخذ بالفعل قرارا باحتلال كامل لقطاع غزة".
