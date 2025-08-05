سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة وصلت إلى ميناء العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، سفينة المساعدات الإماراتيّة الثّامنة "سفينة خليفة الإنسانيّة" وصلت أمس إلى ​ميناء العريش​ المصري، ضمن عمليّة "الفارس الشّهم 3"، وذلك تمهيدًا لإدخالها إلى ​قطاع غزة​، في إطار مواصلة دولة الإمارات دعمها الإنساني للأشقّاء الفلسطينيّين".

وأوضحت أنّ "السّفينة كانت قد انطلقت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي في 21 تمّوز الماضي، محمَّلةً بـ7166 طنًّا من المساعدات الإنسانيّة الّتي تشمل المواد الغذائيّة، الأدوية والمستلزمات الطبيّة، المواد الإغاثيّة، التمور، ومستلزمات الإيواء؛ تلبيةً لاحتياجات الأشقّاء الفلسطينيّين في قطاع غزّة"، مشيرةً إلى أنّ "إجمالي المساعدات الّتي تمّ إرسالها إلى قطاع غزة، وصلت إلى أكثر من 80 ألف طنّ من المساعدات".