عبد الله تقدم باقتراحي قانون لمعالجة أوضاع المتعاقدين وضم الخدمات للموظفين في الادارات الرسمية

تقدم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يعالج الأول موضوع كافة المتعاقدين في الادارات الرسمية، والثاني مسألة ضم الخدمات للعديد من الموظفين العاملين في الإدارة ممن حرموا من احتساب سنوات خدماتهم في سجلهم الوظيفي.

