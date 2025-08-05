النقل السورية: مباحثات سورية- إماراتية لإعادة تفعيل مشروع مترو دمشق

أعلنت وزارة النقل السّوريّة، أنّ "وزير النّقل يعرب بدر ومحافظ ​دمشق​ ماهر إدلبي، بحثا مع وفد من الشّركة الوطنيّة للاستثمار في المشاريع من الإمارات، في سبل التعاون لإعادة تفعيل ​مشروع مترو دمشق​، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة".

وأوضحت في بيان، أنّ "المباحثات تركّزت على الجوانب الفنيّة والتمويليّة والتنفيذيّة للمشروع، تمهيدًا لصياغة مسودّة مذكّرة تفاهم تتضمّن آليّات الاستثمار والتنفيذ، في إطار الشّراكة مع القطاع الخاص"، مشيرةً إلى أنّ "الجانبَين أكّدا أهميّة المشروع بوصفه أحد المحاور الهيكليّة لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، نظرًا لدوره في تخفيف الازدحام والحدّ من التلوّث البيئي، ولتحسين نوعيّة الحياة الحضريّة".

وذكرت الوزارة أنّه "تمّ استعراض الخريطة الأوّليّة للمسار المقترح بطول 16,5 كيلومترًا، من المعضمية إلى القابون، يضمّ 17 محطّة خدميّة متكاملة، كما نوقشت الكلفة التقديريّة، مواقع مواقف الركاب، وآليّة التشغيل المستقبليّة".

وأكّد بدر أنّ "المشروع يمثّل نقلةً استراتيجيّةً في تطوير النّقل الحضري"، مشدّدًا على "التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيّات اللّازمة بالتعاون مع الشّركاء الدّوليّين، وفق أعلى المعايير".