الأمم المتحدة: الحاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "نبذل جهدنا لإيصال إمدادات أساسية إلى غزة لكن عملنا يتعرض لعرقلة ممنهجة"، لافتاً الى أن "الحاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة".
وذكر المكتب، أن "الجوع وسوء التغذية والأمراض تسبب الوفيات في قطاع غزة".
