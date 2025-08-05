وصول وفد من "حزب الله" إلى ميرنا الشالوحي للقاء باسيل

وصل وفد من "​حزب الله​" إلى مقر "​التيار الوطني الحر​" في ميرنا الشالوحي، وذلك للقاء رئيس التيار النائب ​جبران باسيل​. ويأتي ذلك بعد يوم من زيارة وفد من الحزب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وكان قد أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في تصريح من الرابية، أنّ "الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى"، مشددا على أن "هذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال إلى البحث بأي شيء آخر".

