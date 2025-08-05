أشار وزير العدل عادل نصار، في حديث لـ"mtv"، الى أننا "سنطالب بجدول زمني لتسليم السلاح ومن غير المقبول أن يأخذ حزب الله اللبنانيّين إلى الانتحار معه".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: سنطالب بجدول زمني لتسليم السلاح ومن غير المقبول أن يأخذ "حزب الله" اللبنانيّين إلى الانتحار معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.