تأخر أكثر من 200 رحلة في مطارات موسكو بسبب الأمطار الغزيرة

تأخّرت أكثر من 200 رحلة بين مغادَرة ووصول منذ اللّيلة الماضية في مطارات ​موسكو​، بسبب الأمطار الغزيرة المستمرّة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وفي التفاصيل، تأخّرت 52 رحلة مغادرة في مطار "شيريميتيفو" وأُلغيت واحدة. وفي "فنوكوفو" تأخّرت 23 رحلة مغادرة، أمّا في "دوموديدوفو" فتأخّرت 24 رحلة وأُلغيت واحدة. وفي مطار "جوكوفسكي" تأخّرت 4 رحلات وأُلغيت واحدة. وبذلك بلغ إجمالي الرّحلات المتأخّرة للمغادرة 103 رحلات، بينما أُلغيت 3 رحلات.

أمّا بالنّسبة للرّحلات القادمة، فقد تأخّرت 70 رحلة في "شيريميتيفو"، 24 رحلة في "فنوكوفو"، 17 رحلة في "دوموديدوفو"، كما أُلغيت رحلتان. أمّا في "جوكوفسكي" فقد تأخّرت 4 رحلات وأُلغيت واحدة. وبذلك بلغ إجمالي الرّحلات المتأخّرة للوصول 115 رحلة، بينما أُلغيت 3 رحلات.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مركز الطّقس "فوبوس" أنّ موسكو وضواحيها شهدت هطول أمطار بلغت حتى 130% من المعدّل الشّهري للأمطار خلال يوم واحد.