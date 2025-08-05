خارجية أميركا: روبيو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني تناولت غزة وإيران وأوكرانيا والسودان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى أمس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، بحثا خلاله الوضع الإنساني في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم ما وصفتها بـ"عرقلة حماس"، إضافة إلى مسألة ضمان إعادة الأسرى.
وأضافت بروس أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدا ضرورة أن تنتهي، كما شددا على التزامهما بضمان ألا تتمكن إيران يومًا من تطوير أو امتلاك سلاح نووي، وبحثا كذلك النزاع الدائر في السودان.
