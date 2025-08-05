اخبار العالم

باكستان: الاحتلال يجوع غزة ونطالب بتدخل دولي لوقف العدوان

القاهرة - كتب محمد نسيم - اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تجويع جماعي بحق الفلسطينيين، عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والماء، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة .

وأشاد في تصريحاته بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنًا دعمها المتواصل لغزة، ومواقف المرشد الأعلى علي خامنئي في مناصرة الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء إلى تحرك دولي فوري من أجل فرض وقف دائم لإطلاق النار، ووقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين، مؤكدا أن الصمت الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر : عرب 48

