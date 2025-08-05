حريق هائل يهدد مئات المنازل في كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هدد حريق غابات هائل الاثنين مئات المنازل في وسط كاليفورنيا، بعد أن أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل أثناء اجتياحه غابة لوس بادريس الوطنية. والتهم حريق "جيفورد" أكثر من 100 ميل مربع (260 كيلومتراً مربعاً) من مقاطعتي سانتا باربارا وسان لويس أوبيسبو الساحليتين، ولا يزال خارج السيطرة، بحسب إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا، المعروفة باسم "كال فاير".

ونقل سائق سيارة إلى المستشفى مصاباً بحروق بعد أن خرج من مركبته وداهمته النيران، وفقاً لما ذكره فليمنج بيرتلسون، المتحدث باسم هيئة الغابات الأميركية. كما أصيب موظفان متعاقدان يساعدان رجال الإطفاء عندما انقلبت مركبتهما ذات الدفع الرباعي.

ويهدد الحريق نحو 450 مبنى، وأدى إلى إغلاق الطريق السريع في كلا الاتجاهين شرق مدينة سانتا ماريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة في مقاطعة سانتا باربارا. وتقع المدينة على بعد حوالي 105 كيلومترات شمال غرب سانتا باربارا، و240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجليس. ونشب الحريق من أربعة حرائق أصغر اندلعت يوم الجمعة على طول الطريق السريع رقم 166 بين سانتا ماريا وبيكرسفيلد. ولا تزال أسباب اندلاع الحرائق قيد التحقيق.