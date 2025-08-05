انطلاق فعاليات مهرجان عيد التجلّي الإلهي بأمسية روحية في كنسية مار ميخائيل المدبّر في الشويفات

انطلقت فعاليات ​مهرجان عيد التجلّي الإلهي​، بحضور راعي أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي، في كنسية مار ميخائيل المدبّر في الشويفات، بأمسية روحية مرتّلة أداها أعضاء من ​جوقة الابرشية​ (SEM)، بقيادة جوزيف يزبك.

ولفت المطران موسي، الى أنني "أحمل سؤالا يسأله الناس، من الذي يخرج صوتنا؟ مشاكل ومعاناة وقلوبنا مجروحة، من الذي يتشفع بنا ويرفع صوتنا ويطالب بحقوقنا؟ ومن الذي يرفع عنا الظلم ويمنحنا العدالة، ليس لأن اليوم هو الرابع من آب فحسب، بل في كل رابع من آب في حياتنا الشخصية والجماعية؟".

وقال "هذه التراتيل اليوم التي تمت مشاركتنا بها تهدف الى ابقاء الرجاء موجودا في قلوبنا ومخاطبة ربنا ...لا بد من قراءة الاحداث لمعرفة ان الله كريم وجوّاد والعذراء تفيض نعمة علينا فلا بد من شكرهم وشكر من يخدمهم".

وتمّ تكّريم الطلاب الناجحين في الشهادتين المتوسطة والثانوية، وطلاب الجامعات، ضمن رعيتي الشويفات وبسابا، سبقها كلمة ترحيب من كاهن الرعية الأب الياس كرم، باسمه واسم مجلس رعية الشويفات وأعضاء حركة الشبيية الأرثوذكسية في رعيتي الشويفات وبسابا.