كرم للنشرة: موقفنا واضح ووزراء القوات سيطالبون بجدول زمني وقصير واضح لتسليم السلاح

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب فادي كرم، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الإحتمالات مفتوحة بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، لا سيما بحال لم يصل "​حزب الله​" بعد إلى قناعة بضرورة وضع جدول زمني، حيث سيسعى إلى اللعب على الوقت أو على الكلام.

ورداً على سؤال، لفت كرم إلى أنه قد يصار إلى تأجيل النقاش لحين الوصول إلى تفاهم على البيان أو القرار المنتظر، لكنه أكد أنه سيكون هناك مواجهة سياسية حول هذا الملف، مشدداً على أن المشكلة ليست في التأجيل، من جلسة اليوم إلى جلسة تعقد يوم الخميس، بل في محاولة إصدار بيان غير مفهوم، لأن هذا الأمر يعطي دلالة إلى المجتمع الدولي، الذي يراقب كل تفصيل، بأن لا دولة حاسمة حتى الآن.

وشدد كرم على أن موقف حزب "القوات اللبنانية" واضح، لافتاً إلى أنه يريد أن يسلم سلاح كل المنظمات الموجودة في البلاد، كما يطالب بوضع جدول زمني محدد وقصير، مشيراً إلى أن وزراء الحزب سيطرحون هذا الأمر في الجلسة، من أجل إعطاء إشارة حاسمة بأن هذا الأمر حسم وبات هناك دولة ولم يعد هناك حسابات إيرانية.