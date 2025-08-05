انخفاض سعر صفيحتَي البنزين 2000 ليرة والمازوت 13000 ليرة وارتفاع سعر الغاز 19000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار ​المحروقات​. وانخفض سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 2000 ليرة ​لبنان​يّة، كما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 13000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: -صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1449000 ليرة. -صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1489000 ليرة. -صفيحة المازوت: 1397000 ليرة. -قارورة الغاز: 1092000 ليرة.

