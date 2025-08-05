الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال مدير مؤسسة صناعية دفاعية في بيلغورود

أعلن ​جهاز الأمن الفيدرالي الروسي​، أنّ "مسلّحين موالين لأوكرانيا يقفون وراء محاولة اغتيال المدير العام لمؤسّسة صناعّية دفاعيّة في مقاطعة ​بيلغورود​"، وتمّ إحباط المحاولة.

وأشار في بيان، إلى أنّه "تبيّن أنّ المحاولة نُظّمت بواسطة جماعات إرهابيّة موالية لأوكرانيا، حيث قام أحد عملائهم (مواطن روسي) بالسّفر إلى مقاطعة ​بريانسك​، لاستلام أسلحة ومتفجّرات تمّ إسقاطها عبر طائرة مسيّرة، لاستخدامها في العمليّة الإرهابيّة".

وعن آليّة التنفيذ والضّبط، أوضح الجهاز أنّ "المواطن الرّوسي تواصل عبر تطبيق "تلغرام" مع ممثّل إحدى الجماعات الإرهابيّة الموالية لأوكرانيا (المحظورة في روسيا)، وحصل على تعليمات بالتوجّه إلى منطقة تروبشيفسكي في بريانسك، لاستلام شحنة غير مشروعة".

وقد تضمّنت الشّحنة أسلحةً ناريّةً ومتفجّرات، وكان من المخطّط استخدامها في اغتيال المدير العام للمؤسّسة العسكريّة في بيلغورود.