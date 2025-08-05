اخبار العالم

اليابان سجلت حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية

سجّلت ​اليابان​ حرارة قياسية بلغت 41,6 درجة مئوية في مدينة إسيساكي، بحسب ما أفاد مكتب الأرصاد الجوية في البلاد، محذّرا من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع.

ويتجاوز هذا الرقم الحرارة القياسية البالغة 41,2 درجة مئوية والتي سُجّلت الأسبوع الماضي. وبلغت الحرارة القياسية السابقة 41,1 درجة مئوية وسُجّلت في عامي 2020 و2018.

ويأتي ذلك في ظل موجات حر شديدة مدفوعة ب​تغير المناخ​ في مختلف أنحاء العالم.

