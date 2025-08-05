القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب ال​فلسطين​ي ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة..وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة".

وذكرت القوات، أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وقالت "ليعلم العدو وليعلم الجميع أن شعبنا اليمني العظيم بتاريخه المجيد وثقافته الإيمانية ومبادئه الأصيلة وقيمه الراسخة مستمر في موقفه الإيماني الجهادي نصرة لشعبنا الفلسطيني المظلوم، وهو في هذا المسار لا يخشى التهديدات مهما تكررت ولا يهاب التداعيات مهما تعاظمت، وسينجح في تجاوز كل التحديات لأنه في موقف الحق، استجابة لله وتأدية للواجب.. واجب الدين والأخلاق والفطرة الإنسانية".

وأكدت أنها "مع غزة حتى النصر، ومع فلسطين حتى التحرير، فاليمن المؤمن المجاهد العظيم لا يخاف في الله لومة لائم، والعاقبة للمتقين"، مشددةً على أننا "مستمرين في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".