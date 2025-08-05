"المنار": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في بلدة ميس الجبل

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في "حي الكساير" كانت ترفع الردميات في بلدة ​ميس الجبل​". ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​​ على ​​​​​​​لبنان​​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

