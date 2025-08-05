أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية ستُجري اليوم، سلسلة من اختبارات صفارات الإنذار في مناطق مختلفة شمال البلاد.
وبحسب البيان، من المقرر أن يُفعل نظام الإنذار في بلدة ريحانية عند الساعة 11:05، وفي كيبوتس يفطح عند الساعة 12:05، وفي كيبوتس كفار بلوم عند الساعة 13:05.
وأشار الجيش إلى أنه في حال تم تفعيل إنذار حقيقي، ستُسمع صفارة إضافية، وسيتم بث التحذير بشكل متزامن عبر تطبيق الجبهة الداخلية ووسائل إنذار أخرى.
ودعت قيادة الجبهة الداخلية السكان إلى متابعة التحديثات، مشيرة إلى إمكانية الحصول على معلومات إضافية عبر مركز الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اختبار صفارات إنذار اليوم في ريحانية ويفطح وكفار بلوم في شمال اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.