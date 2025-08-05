الجيش الإسرائيلي: الحكومة صدقت على استئناف آلية دخول البضائع تدريجيا إلى غزة عبر القطاع الخاص

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "الحكومة صدقت على استئناف آلية دخول البضائع تدريجيًا إلى ​غزة​ عبر القطاع الخاص". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات لزيادة وتيرة دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، وسط ضغوط دولية متزايدة وانتقادات حادة للوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولم تتضح بعد تفاصيل الآلية الجديدة.

