بري عن جلسة اليوم: لن نراعي إلا مصلحة لبنان ونحرص على العمل لكل ما لا يهدد أمنه

أفادت صحيفة "النهار"، بأن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، فهو يؤيد مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مؤكداً على حرصه على العمل لكل ما يخدم ​لبنان​ ولا يهدد أمنه".

ولفتت الصحيفة، الى أنه "يرفض تلقي أسئلة أو استفسارات من زواره عما إذا كان على خلاف مع عون بعد خطابه الأخير، لأن التنسيق قائم بينهما. وهما يتفاهمان على جملة مسائل كبرى ومنها التنبه للأخطار الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي يعمل بنيامين نتنياهو على تنفيذها في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة. وينقل عن عون أنه يمكن توقع كل المساوئ والأخطار من نتانياهو".

وذكرت أنه "في خضم كل هذه التحديات التي ترافق جلسة الحكومة، لا يغيب اهتمام بري عما تعمل واشنطن على ترسيمه للبنان والمنطقة، مع إيمانه بأنها لن تتراجع عن أجندتها بغض النظر عن اسم مبعوثها، وهو لم يسمع من الموفد السفير توم براك أنه سيعود إلى بيروت أو سيكتفي بمحطته الأخيرة بعد تبليغه رد إدارته على رد لبنان على ورقته".

وقال "يواصل بري سياسته على المستويين الداخلي والخارجي لإخراج لبنان من هذا النفق، سواء استمر براك في مهمته أو حل مكانه السفير الأميركي العتيد في بيروت، أو إذا عادت مورغان أورتاغوس".