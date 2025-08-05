سلطات أستراليا اشترت من اليابان 11 فرقاطة مقابل ستة مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، أنّ بلاده اشترت من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي، التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي.
وقال مارليس "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق".
وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي "تايسنكروب للأنظمة البحرية".
وشاركت أيضا في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية.
وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة، لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة.
ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من ميتسوبيشي فرقاطات موغامي بحلول 2030.
