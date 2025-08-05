إيران تحذر من عواقب تفعيل آلية الزناد

حذرت إيران، من إساءة استخدام الأوربيين لآلية الزناد، التي تهدف لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي لتفعيل هذه الآلية وإعادة فرض العقوبات.

وشدد على أن إيران أعلنت بوضوح، في وقت سابق، أن أي استغلال غير مشروع لمثل هذه الأداة ستترتب عليه تبعات خطيرة على نظام عدم الانتشار النووي، كما ستكون له عواقب على تلك الدول نفسها.

وكالة الطاقة غير ملتزمةفي سياق متصل، قال بقائي إنه لا يوجد أي مفتّش فاعل للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران عبّرت مرارًا عن شكاواها واعتراضاتها على النهج السياسي وغير المهني الذي تتبعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن على هذه المؤسسة أن تلتزم بمهامها الفنية والتخصصية، وأن تتجنب التأثر بالضغوط السياسية من مختلف الأطراف.