خارجية أميركا: روبيو ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الوضع في غزة وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار".
وأضافت أن "الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير أو امتلاك إيران لسلاح نووي".
هذا، وبحث اروبيو ونظيره الفرنسي بحثا الصراع الدائر في السودان بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، كما بحثا "إنهاء الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا"، وفق بيان وزارة الخارجية الأميركية.
