الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخ تم إطلاقه من اليمن

ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن "سلاح الجو اعترض ​صاروخ​ تم إطلاقه من اليمن".

وجاء ذلك بعد أن أعلن عن "تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن".