قاض برازيلي أمر بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية

أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، بوضع الرئيس البرازيلي السابق ​جايير بولسونارو​ قيد الإقامة الجبرية، لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وأظهرت وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ القاضي ألكسندر دي مورايس أخذ على الرئيس البرازيلي السابق "تكرار عدم الامتثال للإجراءات المفروضة" عليه.

وأوضح القاضي أنّ بولسونارو انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد الأحد.

وبولسونارو البالغ 70 عاما، والمقيم في العاصمة البرازيلية، ملاحق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وبولسونارو مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبولسونارو متّهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة في إطار محاكمته التي يتوقّع أن تنتهي في الأسابيع المقبلة.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البرازيل رسوما جمركية باهظة كوسيلة ضغط سياسي ضدّ البرازيل التي يرى أنها مذنبة بملاحقة حليفه بولسونارو.