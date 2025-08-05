قنبلة سياسية روسية.. بوتين مستعد للقاء زيلينسكي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: أعطى الرئيس الأمريكي ترامب لروسيا مهلة نهائية للموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا بحلول يوم الجمعة أو مواجهة الرسوم الجمركية.

فقد أعلن الكرملين الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا تم الترتيب مسبقًا، وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "أود أن أذكركم بأن الرئيس نفسه لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع بعد إنجاز العمل اللازم على مستوى الخبراء وقطع المسافة اللازمة، ومع ذلك العمل التحضيري لم يُنجز بعد".

ودعا زيلينسكي إلى لقاء مباشر مع بوتين الأسبوع الماضي، بعد أن أعرب رئيس الكرملين عن أمله في إجراء مزيد من محادثات السلام، وقال إن القوات الروسية "تتقدم على طول خط المواجهة".

قال زيلينسكي في منشور على منصة X في الأول من أغسطس (آب): "نتفهم من يتخذ القرارات في روسيا، ولذلك تعرض أوكرانيا مجددًا تجاوز المحادثات التقنية - ليس لتبادل التصريحات، بل للقاء فعلي على مستوى القادة".

مهلة ترامب تنتهي الجمعة

جاءت تصريحات بيسكوف قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة لمطالبة روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه رسومًا جمركية.

منح ترامب روسيا في البداية مهلة 50 يومًا، لكنه اختصرها إلى 10 أيام الأسبوع الماضي بعد أن أعرب عن "خيبة أمله" من بوتين. كما صرّح ترامب بأن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، سيزور روسيا في الأيام المقبلة. وقال بيسكوف: "يسعدنا رؤية السيد ويتكوف في روسيا".