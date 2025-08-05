مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق نار بعد مهرجان موسيقي في لوس أنجلوس

قُتل شخصان وأُصيب 6 آخرون، نتيجة إطلاق نار خلال حفل أُقيم بعد مهرجان موسيقي في وسط مدينة ​لوس أنجلوس​ الأميركيّة.

وأوضحت المسؤولة في الشّرطة المحليّة نورما آيزنمان، أنّ السّلطات استجابت في حوالي السّاعة 11 مساء يوم الأحد لإغلاق "حفل كبير"، بعدما رأى عناصر الشّرطة شخصًا مسلّحًا يدخل مبنى في منطقة مستودعات وسط المدينة، مشيرةً إلى أنّه تم اعتقال هذا الشّخص فورًا.

وبعد فترة وجيزة من قيام الشّرطة بإخلاء المنطقة، تلقّت بلاغًا عن إطلاق نار في حوالي السّاعة الواحدة صباحًا. وعندما عاد عناصر الشّرطة، وجدوا شخصًا واحدًا ميتًا، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص بطلقات ناريّة.

وكان قد أُقيم مهرجان "هارد سامر" الموسيقي في عطلة نهاية الأسبوع في هوليوود بارك، على بعد نحو 14 كيلومترا في إنجلوود.