إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وام)

أعلنت إيران أمس، أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال 10 أيام، مؤكدة التزامها بعضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضها تفعيل الدول الأوروبية «آلية الزناد»، محذرة من تداعيات خطيرة على نظام عدم الانتشار.
وانتقدت الخارجية الإيرانية أداء الوكالة، واعتبرته «مسيساً»، داعية إلى التزامها بمهامها الفنية فقط.
في السياق ذاته، أعلنت طهران تشكيل «مجلس الدفاع الأعلى» برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية قادة السلطات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لإعادة هيكلة القيادة العسكرية ورسم السياسات الدفاعية في ظل التحديات بعد الهجوم الإسرائيلي - الأميركي في 12 يونيو.

