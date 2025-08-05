الرئيس اللبناني: ملتزمون بكشف «الحقيقة كاملة» في جريمة تفجير المرفأ

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون التزام بلاده بكشف الحقيقة كاملة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته مهما كان موقعه.

وقال عون في كلمة ألقاها أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ الذي يصادف 4 أغسطس من كل عام: إن «الدولة اللبنانية ملتزمة بمواصلة التحقيقات بشفافية ونزاهة لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب».

وأضاف أن «محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وأوقعت آلاف الإصابات ودمرت أجزاء واسعة من العاصمة هي أولوية قصوى»، مشدداً على أن «العدالة لن تموت والحساب آت لا محالة».

واعتبر عون أن «التضامن الذي أبداه اللبنانيون في أعقاب الانفجار شكل نموذجاً للروح الوطنية الجامعة»، داعياً إلى استثمار هذه الروح في تحقيق العدالة وإعادة بناء البلاد على أسس الشفافية والمساءلة.

وعلى صعيد متصل، شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت عقب لقائها بعضاً من عائلات ضحايا تفجير مرفأ بيروت، على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة بشأن انفجار المرفأ من دون تأخير، معربةً عن تضامنها الكامل مع المتضررين من الانفجار.

واعتبرت بلاسخارت أن إقرار البرلمان اللبناني لقانون «استقلالية القضاء» تعد مساهمة مهمة في إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ومؤسساته، مرحبةً في الوقت ذاته بالزخم الأخير الذي يشهده مسار التحقيق وبخطوات تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.

ويواجه التحقيق القضائي في هذه القضية عراقيل سياسية وقانونية متكررة وسط دعوات محلية ودولية للإسراع في كشف الحقيقة عن أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتحقيق العدالة لذوي الضحايا والمتضررين من الانفجار.

وانطلقت أمس، مسيرة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك من ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت وأخرى من مركز الإطفاء في منطقة «الكرنتينا» في بيروت باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار.

وقال وزير العدل اللبناني عادل نصر إن العرقلة التي كانت تجري في ملف انفجار المرفأ توقفت.

وشارك في المسيرة وزراء الإعلام بول مرقص، والطاقة جو الصدي، والسياحة لورا الخازن لحود، والتكنولوجيا كمال شحادة، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والوزير السابق ميشال فرعون وعدد من النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية وناشطين من أجل العدالة.

وحمل الأهالي صور الضحايا ولافتات تطالب بالحقيقة والمحاسبة.

وقال الوزير نصار في كلمة له خلال تجمع حزبي، إن «العرقلة التي كانت تجري في الماضي فهي توقفت اليوم، والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار يقوم بمتابعة عمله، وقد وصل إلى مراحل متقدمة وأخيرة في عمله، وبعد هذه المرحلة سننطلق إلى مرحلة المحاسبة».

وأضاف «اليوم من المؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا في ما خص هذه الجريمة، أولاً من ناحية أن تذهب التحقيقات حتى النهاية، ثم أن يصدر قرار اتهامي وتتبعه محاسبة، لأن القرار الاتهامي وحده لا يكفي».