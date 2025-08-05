مصر.. إقبال كثيف على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، أمس، إقبالاً كثيفاً من المصريين، وسط تواجد أمني لتأمين العملية الانتخابية.

واصطفت طوابير الناخبين أمام اللجان وسط انتظام وانسيابية عملية التصويت، بفعل الإجراءات الميسرة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية التصويت.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات مصر، في التاسعة صباح أمس، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويخوض المنافسة الانتخابية 424 مرشحاً على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

كما تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مناخ آمن.

ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 69 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، في العملية الانتخابية التي تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارتها والإشراف الكامل عليها، فيما يتولى 9250 عضواً بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة 8825 لجنة اقتراع فرعية بداخل 8286 مركزاً انتخابياً، يعاونهم نحو 65 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.