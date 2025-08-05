العاصفة فلوريس تشل حركة الحياة في اسكتلندا وشمال إنجلترا

أخبار متعلقة بركان كليوتشيفسكوي يطلق قنابل بركانية على ارتفاع مئات الأمتار آلاف السكان يفرون بحثًا عن الأمان.. فيضانات مدمرة تجتاح تايوان

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - تسببت العاصفة فلوريس في شل حركة الحياة في اسكتلندا وشمال إنجلترا، إذ اضطرت السلطات في تعطيل حركة قطارات وإغلاق طرقات وإلغاء فعاليات، بعد أن ضربت البلاد بقوة "غير عادية" لشهر أغسطس، وفقًا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية.وضع مكتب الأرصاد الجوية جميع أنحاء أسكتلندا تقريبًا، وهي وجهة سياحية صيفية بامتياز، عند مستوى التأهب "البرتقالي"، الثاني ضمن 3 مستويات.وأعلن المكتب في بيان "العاصفة فلوريس قوية بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام"، مضيفًا أنها المرة الثانية منذ عام 2011 أن يصدر تحذيرًا من رياح قوية بهذا المستوى في أغسطس.وأضاف: "قد يسجَّل في بعض أجزاء اسكتلندا رقم قياسي لسرعة الرياح خلال أغسطس".ووصلت سرعة الرياح إلى 130 كيلومترًا في الساعة في جزيرة ساوث أويست غرب المملكة المتحدة.وشهدت شبكة السكك الحديد الاسكتلندية (Network Rail Scotland) اضطرابات عديدة وأُلغيت رحلات قطارات.وتسبب سقوط شجرة في اندلاع حريق على السكة الحديد قرب غلاسكو.وأُلغيت رحلات في بعض المطارات خصوصا مطار أبردين (شمال شرق).كما انقطعت الكهرباء عن نحو 22,500 منزل بعد ظهر الاثنين، وفق شركة تشغيل شبكة الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية (SSEN).وقال آندي سميث رئيس العمليات في شبكة الكهرباء التابعة لشركة SSEN: "خلال فصل الصيف نجري بعملية مماثلة في حجمها كتلك التي تحصل عند هبوب عاصفة في الشتاء".وفي ادنبرة، اضطر مهرجان فرينج الشهير لفنون الأداء والذي يستقبل أكثر من مليوني شخص سنويًا، إلى إلغاء نحو 100 عرض بسبب العاصفة، حسبما قال مديره توني لانكستر لشبكة سكاي نيوز.وظلت حديقة الحيوانات في المدينة مغلقة طوال اليوم.في جزيرة سكاي السياحية جرفت رياح عاتية عربات تخييم، وفقًا للشرطة المحلية التي أوصت المصطافين بالاحتماء.وحذر مكتب الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عنيفة.يظل هذا التحذير ساريًا حتى الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,00 بتوقيت جرينتش).العاصفة فلوريس هي السادسة التي تضرب المملكة المتحدة منذ سبتمبر الماضي الذي يمثل بداية التقويم لإحصاء هذا النوع من الظواهر المناخية التي تتضاعف قوتها بفعل تغير المناخ.