كرامي: أتمنى منح علامات استلحاق للطلاب لمرة واحدة نتيجة الأوضاع الصعبة

أشار رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​، في تصريح، إلى أنّ "تأسيسًا على قرار اللّجان العليا الفاحصة في مديرية التعليم المهني والتقني في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، الّتي أصدرت قرارًا باعتماد معدّل 10 من 20 (10/20) للنّجاح في الاختصاصات كافّة لشهادات الامتياز الفنّي، باستثناء الاختصاصات الصّحيّة والإجازة الفنيّة ليكون معدّل النّجاح 11 من 20 (11/20) وليس 10 من 20، وحرصًا على مصلحة الطلّاب اللّبنانيّين، ونتيجة الأوضاع الاجتماعيّة الصّعبة وتداعيات العدوان الإسرائيلي الّتي سادت هذا العام، والّتي عانى منها طلّاب لبنان كافّة، ولمرّة واحدة فقط، أتمنّى من المعنيّين في وزارة التربية وفي مديريّة التعليم المهني، إعادة النّظر في إمكانيّة منح علامات الاستلحاق الّتي كانت تُمنَح سابقًا؛ وطبعًا لمرّة واحدة فقط".

ولفت إلى "أنّنا إذ نعوّل على موافقة وزارة التربية ومديريّة التعليم المهني، نثمّن عاليًا الجهود الكبيرة الّتي بذلها فريق الوزارة والمديريّات في إنجاح وإتمام عمليّة الامتحانات الرّسميّة لهذا العام".