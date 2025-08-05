أسامة حمدان: اسرائيل تحاول تحويل جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة إلى نقاش عن جنوده الأسرى

اشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الى ان ​اسرائيل​ تحاول تحويل جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في ​غزة​ إلى نقاش عن جنوده الأسرى.

واوضح حمدان في حديث لقناة "الجزيرة"، بان الاحتلال حول قطاع غزة إلى معسكر اعتقال نازي ويمارس فيه إبادة فاقت الهولوكوست. ولفت الى ان عدد ضحايا التجويع في قطاع غزة، بلغ 180 قتيلا بينهم 93 طفلا.

واشار الى انه بلغ عدد ضحايا منتظري المساعدات في غزة 1487 قتيلا برصاص عناصر مؤسسة غزة الإنسانية. واردف بان 22 ألف شاحنة مساعدات تنتظر عند معابر قطاع غزة.