حكومة الأردن: مستوطنون إسرائيليون يعترضون شاحنات المساعدات لغزة

اشار وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة ​الأردن​ية محمد المومني الى إن مستوطنين إسرائيليين يقومون بالتعرض لشاحنات تحمل مساعدات أردنية إلى قطاع غزة، باعتداءات متكررة وعمليات سلب ونهب.

وأوضح بان قوافل المساعدات الأردنية تتعرّض للاعتداء من مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها الأحد، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل.

وأكّد بيان مشترك صدر عن الجيش وحرس الحدود والشرطة في إسرائيل أن مدنيين إسرائيليين تجمّعوا فجر الاثنين عند معبر اللنبي، ما دفع قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة إلى الانتشار في المكان لتفريقهم وأعلنت المنطقة عسكرية.

وأضاف البيان: إن المدنيين أغلقوا الطريق أمام الشاحنات وثقبوا إطارات عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن معظم الشاحنات واصلت طريقها في النهاية.

وأشار الوزير الأردني إلى وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يسهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون.