بركان كليوتشيفسكوي يطلق قنابل بركانية على ارتفاع مئات الأمتار

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:46 مساءً كتب شريف احمد - واصل بركان كليوتشيفسكوي، اليوم، إطلاق قنابل بركانية على ارتفاع مئات الأمتار فوق فوهته، وفقًا لفرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الروسية.
كما أطلق البركان سحبًا من الرماد ثلاث مرات، بلغت ارتفاعاتها من 6.5 إلى 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذّرت من انبعاثات محتملة للرماد لمسافات تصل إلى 10 كيلومترات من براكين كامتشاتكا النشطة، ومنها كليوتشيفسكوي، وشيفيلوتش، وكاريمسكي، وبيزيمياني، داعية السكان والزوار إلى تجنّب التنقل في محيطها.
يُذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا شهدت في 30 يوليو الماضي زلزالًا قويًا بلغت شدته 8.8 درجات، هو الأعنف منذ عام 1952، تبعه خطر تسونامي.

وهو ما أسفر عن أضرار جزئية في ميناء سيفيرو-كوريلسك، قبل أن تُستأنف خدمات النقل البحري والجوي لاحقًا.
ويقع بركان كليوتشيفسكوي، البالغ ارتفاعه 4850 مترًا، في منطقة أوست-كامتشاتسكي شرق روسيا، وقد بدأ ثورانه في أبريل 2025.
