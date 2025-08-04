آلاف السكان يفرون بحثًا عن الأمان.. فيضانات مدمرة تجتاح تايوان

فيضانات تايوان

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:46 مساءً كتب شريف احمد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، في الأمطار الغزيرة التي اجتاحت تايوان خلال أسبوع، ونتج عنها فيضانات وانهيارات أرضية، أجبرت آلاف السكان للجوء إلى أماكن آمنة.وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بيان، أن معدل منسوب مياه الأمطار ارتفع للمرة الأولى منذ العام (1998)م بمقدار تجاوز (200) مليمتر يوميًا.وأشار إلى أن كثافة الأمطار تُعد استثنائية وتعود إلى نظام منخفض الضغط ورياح قوية قادمة من الجنوب الغربي ينجم عن الأعاصير.وقال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي خلال زيارة إلى منطقة متضررة من الفيضانات في مدينة تاينان بجنوب تايوان اليوم : "نادرًا ما نواجه كارثة بهذا الحجم".وأضاف أنه منذ إعصار "داناس" نواجه الآن شهرًا من الأمطار المستمرة والغزيرة.ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري يتسبب في ظواهر جوية شديدة؛ مما يزيد احتمالية حدوث الأمطار الغزيرة، وفيضانات مدمرة.