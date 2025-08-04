عبد العاطي: مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر وسنتخذ تدابير قانونية لحماية أمننا المائي

أعلنت وزارة الخارجيّة المصريّة، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة ​بدر عبد العاطي​ التقى الرّئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، ونقل إليه تحيّات الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكّدًا الاعتزاز بالعلاقات التاريخيّة الوطيدة بين البلدين الشقيقين، الّتي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة الّتي تحقّق تطلّعات الشّعبَين الشّقيقَين"، مشيرةً إلى أنّه "أشاد بالزّخم الّذي تشهده العلاقات بين البلدين مؤخّرًا، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة الزّيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية".

وشدّد عبد العاطي على "أهميّة تطوير أطر التعاون الثّنائي مع أوغندا في مختلف المجالات، وضرورة استثمار الفرص السّانحة كافّة من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصاديّة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين"، مركّزًا على "ضرورة تشكيل مجلس أعمال مصري- أوغندي مشترك لتعزيز تدفّق الاستثمارات في المجالات التجاريّة والتنمويّة، لدعم التعاون فى قطاعات البناء والتشييد والطّاقة والأدوية واللّقاحات".

وفيما يتعلّق بالأمن المائي المصري، أوضحت الوزارة أنّ "عبد العاطي تناول شواغل مصر فيما يتعلّق بملف ​نهر النيل​ والأمن المائي المصري، وأطلع الرّئيس الأوغندي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدّولي فيما يتعلّق بالموارد المائيّة المشتركة، مؤكّدًا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدّولي".

ولفتت إلى أنّه "شدّد على رفض الإجراءات الأحاديّة المخالفة للقانون الدّولي في حوض النّيل الشّرقي، مؤكّدًا أنّ مصر ستتخذ التدابير كافّة المكفولة بموجب القانون الدّولي، لحماية أمنها المائي. وشدّد على أنّ مياه النيل هي قضيّة وجوديّة بالنّسبة لمصر، معربًا عن التطلّع لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النّيل، بما يعزّز من روابط الأخوّة ودعم التنمية بين الأشقّاء الأفارقة".