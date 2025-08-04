يديعوت: رئيس مجلس النواب الأميركي زار منطقة مستوطنات الضفة برفقة السفير الأميركي ووفد من أعضاء الكونغرس

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار اليوم منطقة مستوطنات الضفة الغربية، برفقة السفير الأميركي مايك هاكابي، ووفد من أعضاء الكونغرس.
ولفت الى انه يشرفني أن أكون أرفع مسؤول أميركي يزور رسميا هذه المناطق التي هي جبهة إسرائيل، والكتاب المقدس يعلمنا أن هذه وُعدت للشعب اليهودي، وهي من حقكم.
