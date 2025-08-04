يديعوت: رئيس مجلس النواب الأميركي زار منطقة مستوطنات الضفة برفقة السفير الأميركي ووفد من أعضاء الكونغرس

‏اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار اليوم منطقة مستوطنات الضفة الغربية، برفقة السفير الأميركي مايك هاكابي، ووفد من أعضاء الكونغرس.

‏ولفت الى انه يشرفني أن أكون أرفع مسؤول أميركي يزور رسميا هذه المناطق التي هي جبهة إسرائيل، والكتاب المقدس يعلمنا أن هذه وُعدت للشعب اليهودي، وهي من حقكم.