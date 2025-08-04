ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات بخفض أسعار الفائدة

ارتفعت ​أسعار الذهب​ للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، في ظل تزايد التوقعات بشأن خفض وشيك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 3373.22 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 في المئة، مسجلة 3427.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة، لتصل إلى 37.33 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 1322.03 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9 في المئة، مسجلا 1184.75 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.