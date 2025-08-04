الأرصاد الجوية: لا صحة للمعلومات عن تعرض لبنان لموجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة حتّى منتصف الأسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، بين 24 و32 درجة في طرابلس، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "ارتفاع موج البحر وتشكُّل التيّارات المائيّة"، مؤكّدةً أنّ "لا صحة للمعلومات عن تعرّض لبنان لموجة حرّ غير مسبوقة نهاية الأسبوع حيث سنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة مركّزة في الدّاخل بشكل خاص، اعتبارًا من يوم الخميس".

وأوضحت دائرة التّقديرات أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة خاصّةً على السّاحل وفوق الجبال. تنشط الرّياح أحيانًا، ويتكوّن الضّباب بشكل كثيف على الجبال، ممّا يؤدّي إلى سوء في الرّؤية، كما يُتوقّع تساقط الرّذاذ بشكل متفرّق اعتبارًا من بعد الظّهر على المرتفعات الشّماليّة".

​ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرّياح أحيانًا، ويتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات، ويُتوقّع تساقط الرّذاذ المتفرّق فوق الجبال الشّماليّة اعتبارًا من الظّهر".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس قليل الغيوم إجمالًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال، ويستمر ظهور الضّباب على المرتفعات.".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و85%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".