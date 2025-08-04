الإعلام الحربي في "حزب الله" نشر مقطع فيديو بعنوان "وأيّدناه" عشية جلسة الحكومة

نشر الإعلام الحربي في "​حزب الله​" مقطع فيديو تحت عنوان "وأيّدناه"، يجمع بين صوتَي الأمين العام السّابق السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي الشّيخ نعيم قاسم، يتحدّثان فيه عن سلاح "حزب الله" والاستراتيجيّة الدّفاعيّة الوطنيّة، وذلك قبيل جلسة مجلس الوزراء المرتقب عقدها غدًا الثّلثاء، وعلى جدول أعمالها بند "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدّولة على جميع أراضيها بقواها الذّاتيّة حصرًا، وبالترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثّاني 2024".

