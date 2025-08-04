المقداد: جلسة الحكومة غدا "ما كان لازم تصير" وكل من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي

اشار عضو كتلة الوفاء لل​مقاومة​ النائب علي المقداد الى ان جلسة الحكومة غدا "ما كان لازم تصير"، وكل من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي.

وشدد المقداد في لـ "NBN"، على ان نزع السلاح "طويلة على رقبتن"، ومن الان الى صباح يوم الغد سيُتخذ القرار بناءً على الجواب الذي سيُرد لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله.