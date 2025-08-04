عاجل.. نتانياهو يقرر احتلال قطاع غزة بشكل كامل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى قرار باحتلال قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك العمليات في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن، بحسب ما أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست الاثنين.

كما نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسالة إلى رئيس أركان جيش الدفاع، الفريق إيال زامير :"إذا لم يكن هذا يناسبك، فعليك الاستقالة".

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المحادثات في الدوحة بين حماس وإسرائيل ووسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وذكر موقع "واينت" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نتانياهو "ضوءا أخضر" لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وبحسب التقرير، فإن القناعة السائدة في كل من واشنطن وتل أبيب هي أن "حماس لا تريد التوصل إلى صفقة".

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن رغم عدم دعوة الكابينيت للانعقاد خلال الأيام الماضية، إلا أن نتانياهو يعقد مشاورات ومداولات أمنية لبحث حول سُبل مواصلة الحرب على قطاع غزة بعد تعثر المفاوضات.

ونقل عن "مسؤولين بارزين في محيط رئيس الحكومة" أن "القرار قد اتخذ"، وأن إسرائيل تتجه نحو "احتلال كامل لقطاع غزة وحسم المعركة ضد حماس". وأضاف هؤلاء المسؤولون أن "الخطة تشمل تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق يُحتجز فيها رهائن".

توتر بين العسكريين والسياسيين

وأشارت المصادر إلى أنه "إذا لم يكن هذا القرار ملائما لرئيس الأركان – فليقدم استقالته"، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري، وإلى ما نُشر حول احتمال أن يفكر زامير، في إنهاء ولايته.

وبحسب التقرير، فإن نتانياهو سيطرح خلال جلسة الكابينيت المرتقبة اقتراحا بتكليف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية شاملة لاحتلال القطاع، بهدف "القضاء على حماس واستعادة الأسرى"، وذلك في ظل قناعة راسخة في إسرائيل بأنه لم يعد من الممكن التوصل إلى صفقة، سواء جزئية أو شاملة، للإفراج عنهم.