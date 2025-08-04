ارتفاع حصيلة وفيات فيروس غرب النيل في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي ثلاثة رجال في إيطاليا متأثرين بإصابتهم بفيروس غرب النيل، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس منذ بداية العام إلى 11 على الأقل.

وقالت السلطات إن الرجال، الذين تبلغ أعمارهم 71 و73 و79 عاما، كانوا قد نقلوا إلى مستشفيات مختلفة بالقرب من العاصمة روما ومدينة نابولي.

اكتشف فيروس غرب النيل لأول مرة في إيطاليا في عام 1998، وهو ينتقل بواسطة لدغات البعوض.

وأفاد معهد الصحة بتسجيل 36 حالة وفاة من الفيروس العام الماضي في إيطاليا.

ويوجد حاليا أكثر من 80 حالة إصابة خطيرة بالفيروس في البلاد. ومع ذلك، من المفترض أن عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير، حيث أن حوالي 80 % من الإصابات تكون بدون أعراض.

وقال معهد روبرت كوخ، أهم مركز لعلم الأوبئة في ألمانيا، إن حوالي 20% من الحالات تظهر أعراضا خفيفة وغير محددة مثل الحمى أو الصداع، في حين أن نحو 1% من الإصابات تؤدي إلى مرض عصبي خطير.

يذكر أن معظم الحالات الشديدة والمميتة تؤثر على كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.