عاجل: إيران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:36 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، استعدادها الجاد للانخراط في مسار تفاوضي بشأن ملفها النووي، مؤكدة وجود اتفاق لمواصلة مفاوضات إسطنبول مع دول الترويكا الأوروبية.

وأكد بقائي خلال مؤتمر صحفي، أن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات، ما دامت عضويتها قائمة.

كما أشار إلى أن أحد مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال أقل من 10 أيام، لتقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل التعاون، وفقًا لقانون جديد أقره البرلمان الإيراني.

وشدد بقائي على أن مراجعة التعاون مع الوكالة الدولية أمر طبيعي بعد الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن أي تعاون مستقبلي سيكون منضبطًا بتوجيهات البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي.